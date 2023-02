L'Ukraine utilise plus de munitions que l'Otan n'en produit, "Cela met nos industries de défense sous pression" avertit Stoltenberg

"Cela met nos industries de défense sous pression", a ajouté M. Stoltenberg.

À lire aussi

"Oui, nous avons un problème, oui, c’est un défi", a-t-il reconnu, tout en soulignant que l'Alliance avait commencé à agir, évoquant à la fois l’augmentation des capacités à court terme – avec le travail le week-end par exemple - mais aussi, sur le moyen terme, des investissements dans les capacités de production.

Le sujet sera discuté mardi au cours d'une réunion du groupe de soutien à l'Ukraine dirigé par les Etats-Unis, puis par la suite par les ministres de la Défense des Etats de l'Alliance, a-t-il précisé.

Le ministre Ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov participera aux deux réunions et fera part aux alliés des besoins des forces ukrainiennes, a précisé M. Stoltenberg.

La fourniture d'avions de combat sera discutée, a-t-il poursuivi. Mais "cela prendra du temps et les priorités à court terme sont les munitions et des armements promis avec du carburant et des pièces détachées", a insisté le secrétaire général de l'Otan.

À lire aussi

L'Otan va s'accorder sur de nouvelles normes pour les stocks de munitions

Les pays de l'Otan vont adopter mercredi de nouvelles normes pour leurs stocks de munitions, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. Ces provisions sont actuellement souvent mises à mal suite aux livraisons effectuées à l'Ukraine pour l'aider à se défendre face à l'agression russe.

L'Otan a, depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, entrepris un recensement des stocks de munitions détenus individuellement par les trente pays alliés, dont la plupart ont fourni une aide militaire à Kiev.

Mais il nous faut "renforcer nos capacités industrielles de défense et reconstituer nos stocks", a affirmé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à Bruxelles à la veille d'une réunion des ministres de la Défense alliés. Selon lui, les pays alliés doivent s'assurer, en passant des contrats avec leur industrie de défense, d'une planification à long terme pour se doter de stocks suffisants pour leur défense, alors que beaucoup d'entre eux ont puissé dans leurs réserves pour approvisionner les forces ukrainiennes. Le rythme de consommation de munitions des Ukrainiens est plus élevé que la capacité de production des membres de l'Otan, a souligné le secrétaire général.

À lire aussi

Il a ainsi expliqué que les délais de production de munitions de gros calibre étaient de 12 à 18 mois. "Les commandes passées aujourd'hui seront livrées dans deux ans et demi", a-t-il indiqué en se félicitant que certains alliés comme la France, les États-Unis et la Norvège aient déjà signé des contrats pour reconstituer leurs assortiments.

Il a également exhorté les alliés à accélérer la livraison de munitions, de carburant et de pièces de rechange pour les armements déjà fournis à l'Ukraine afin qu'elle puisse "sauver des vies" face à une nouvelle offensive russe coïncidant avec le premier anniversaire de la guerre.

"Nous sommes dans une course logistique", a-t-il dit, tout en soulignant que la Russie faisait face aux mêmes défis.