"Partez sans délai": pourquoi l'ambassade américaine exhorte-t-elle ses citoyens à fuir la Russie?

"Les services de sécurité russes ont arrêté des citoyens américains sur base d'accusations fallacieuses, ont choisi des citoyens américains en Russie pour être détenus et harcelés, leur ont refusé un traitement juste et transparent et les ont condamnés lors de procès secrets ou sans présenter de preuves crédibles", a ajouté l'ambassade.

Face à une augmentation des arrestations arbitraires, les Etats-Unis craignent donc pour leurs citoyens sur le territoire russe. De plus, l'ambassade se voit diminuée dans ses moyens pour aider les Américains en Russie en raison des restrictions de voyage et de personnel ainsi que de la suspension des services consulaires.

Pour ne pas arranger les choses, les Américains sont également dans l'incapacité d'avoir recours à leurs cartes de débit ou de crédit et la possibilité de faire des transferts électroniques se fait de plus en plus rare à cause des sanctions infligées à la Russie.

L'ancien chef de la station de la CIA à Moscou, Dan Hoffman, s'est exprimé auprès de Fox News et a expliqué que l'avertissement de l'ambassade était routinier et servait de rappel aux Américains face à la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvent s'ils restent en Russie ou y voyagent.

"Nous avons émis ces avertissements par le passé", a-t-il déclaré.

"Nous ne prenons pas de décisions en fonction de dates du calendrier", a-t-il continué. "J'ai travaillé dans de nombreuses ambassades à l'étranger. Ce que nous faisons, c'est examiner la menace et dire: 'elle est toujours là, nous allons rappeler à tout le monde dans un communiqué de service public.' "

D'autres Américains se confondent en conjectures et se demandent si cet avertissement, qui arrive à peine quelques jours avant l'anniversaire de l'invasion en Ukraine, n'est pas le signe d'une escalade de la guerre en Ukraine.