Guerre Ukraine : Vladimir Poutine prépare-t-il une grande offensive ? Il a de nombreuses raisons de se hâter

Léa Masseguin et Nelly Didelot, pour Libération

Les forces de Moscou tentent de progresser dans le Donbass avant que les Ukrainiens ne reçoivent de nouveaux chars et que le redoux ne rende le terrain difficile pour la guerre de manœuvres.

Les images satellites ont un goût amer de déjà-vu. A Voronej, à environ 250 kilomètres de l’Ukraine, et à Postoyalye Dvory, à une centaine de kilomètres de la frontière, les troupes russes se massent depuis plus de deux semaines. Il y a un an, certains...