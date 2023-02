Inquiétude à la frontière entre l’Ukraine et la Russie : “On peut parler d’une nouvelle phase du conflit”

La Russie aurait amassé des avions de combat le long de la frontière ukrainienne. Ces informations, provenant des services de renseignement occidentaux, inquiéteraient grandement les autorités ukrainiennes, comme l’indique The Financial Times. Ces dernières craignent “une frappe aérienne majeure”. “Les forces terrestres russes sont assez réduites, il est donc évident que Moscou va tenter de passer au combat aérien. Si les Ukrainiens veulent survivre, ils doivent avoir autant de capacités de défense aérienne et de munitions que possible”, a confié un haut responsable américain lors d’une réunion à Bruxelles, ce mardi 14 février.