"Si Poutine gagne en Ukraine, ce sera une tragédie pour les Ukrainiens. Mais ce sera aussi dangereux pour nous tous"

"Je suis allé me coucher. Mais la nuit a été très courte, car je savais qu'à un moment donné, dans les heures qui suivraient, quelqu'un allait me réveiller et c'est exactement ce qui s'est passé", a-t-il confié dans un entretien accordé à l'AFP, une semaine avant le premier anniversaire du début de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine.