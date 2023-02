Des avions de chasse américains interceptent à nouveau des avions russes près de l'Alaska

À lire aussi

Les avions russes ont volé dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska. Ils ont été identifiés, suivis et finalement interceptés par deux chasseurs. Les avions n'ont pas été considérés comme une menace ou une provocation et n'ont pas violé l'espace aérien américain et canadien.

Lundi, quatre avions russes avaient déjà été interceptés près de l'Alaska.