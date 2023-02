Guerre en Ukraine: des révélations placent le groupe français Auchan dans la tourmente

Guerre en Ukraine: Londres annonce jusqu'à 60.000 tués dans les rangs russes

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a près d'un an, entre 40.000 et 60.000 soldats ou mercenaires ont été tués dans les rangs de l'armée russe, selon le ministère britannique de la Défense, qui s'appuie sur des informations des services de renseignements. Si l'on inclut les blessés, le nombre de victimes russes oscille entre 175.000 et 200.000 personnes.