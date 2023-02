Un ex-gardien d'ambassade britannique condamné à 13 ans de prison pour espionnage au profit de la Russie

C'est la conclusion d'une affaire qui mêle vidéos volées, faux espions russes et argent. Décrit comme "antibritannique" et pro-Poutine, un ancien agent de sécurité de l'ambassade britannique à Berlin a été condamné vendredi à 13 ans et deux mois de prison pour espionnage au profit de Moscou.

David Ballantyne Smith, 58 ans, qui comparaissait depuis lundi devant la Cour criminelle de l'Old Bailey à Londres, avait été pris en flagrant délit de transmission de documents sensibles à l'ambassade de Russie à Berlin.

"Vous avez établi un contact régulier avec quelqu'un à l'ambassade de Russie et ce contact vous a permis de transmettre des documents que vous aviez obtenus illégalement", a déclaré le juge Mark Wall en expliquant sa décision.

"Vous avez été payé par la Russie pour votre trahison", a-il ajouté.

A l'annonce du verdict, l'ancien militaire, vêtu d'un pull et d'un jean bleu, est apparu concentré, les mains tenant le casque lui permettant de bien entendre la décision du juge.

Il avait plaidé coupable de huit chefs d'accusation et a notamment reconnu avoir violé la loi sur le secret officiel.

Durant son procès, il a justifié ses actes par la volonté de "donner une petite gifle à l'ambassade", parce qu'il estimait qu'elle ne le traitait pas bien, mais le juge Mark Wall avait rejeté ses arguments.

"Je suis arrivé à la conclusion que la principale motivation de l'accusé pour agir comme il l'a fait c'est qu'il ressentait de l'antipathie à l'égard du Royaume-Uni, et qu'il a voulu saper les intérêts de ce pays en fournissant des informations à un Etat qui, à l'époque comme aujourd'hui, est considéré comme inamical", avait-il déclaré jeudi.

"Donner une leçon"

Cet homme marié à une Ukrainienne repartie vivre dans l'est de son pays en 2018 et qui travaillait à l'ambassade britannique à Berlin, avait été repéré par les autorités britanniques et allemandes après avoir envoyé en 2020 une lettre contenant les coordonnées de certains personnels de l'ambassade britannique à un membre du personnel militaire à l'ambassade russe à Berlin.

Il avait également fait plusieurs vidéos d'endroits sensibles dans le bâtiment de l'ambassade, et 800 euros d'argent liquide avaient été retrouvés chez lui sans qu'il puisse en expliquer de manière crédible l'origine, avait souligné le parquet.

Un piège, impliquant deux faux agents russes, avait été mis au point pour le prendre sur le fait et il avait été arrêté en août 2021.

Le parquet avait aussi souligné que M. Smith avait "tenu des propos anti-Occident et anti-Otan à d'autres employés et avait affirmé son soutien" au président russe Vladimir Poutine.

Les enquêteurs avaient retrouvé à son appartement des souvenirs russes, notamment un chien Rottweiler en peluche grandeur nature portant un chapeau militaire russe. Une caricature de Vladimir Poutine tenant la tête de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel avait aussi été trouvée dans son casier sur son lieu de travail.

Entendu mardi, le prévenu, extradé en avril 2022 au Royaume-Uni, avait assuré qu'il voulait "donner une leçon à l'ambassade", mais ne pas avoir été payé pour cela.

"Maintenant que j'ai eu un an et demi pour regarder en arrière, je me dégoûte moi-même et j'ai honte de ce que j'ai fait", avait-il déclaré.