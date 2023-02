L'offensive russe se poursuit dans l'est de l'Ukraine, à Vulhedar, à Kreminna et à Bakhmout notamment, a souligné lundi le ministère britannique de la Défense sur Twitter. Depuis des mois, les Russes tentent de reprendre Bakhmout, les combattants de la milice Wagner y sont impliqués.

Les pertes resteraient très importantes à Bakhmout mais aussi à Vulhedar où les 155e et 40e brigades d'infanterie "d'élite" seraient inaptes au combat, a précisé le ministère.

Les forces russes subissent une pression politique croissante à l'approche du 24 février, ont estimé les Britanniques. Le 24 février de l'année dernière, l'armée russe avait envahi l'Ukraine et depuis ce jour-là, elle se heurte à la résistance des Ukrainiens qui reçoivent des armes de plus en plus lourdes de la part des pays occidentaux. La Russie pourrait donc prétendre avoir reconquis Bakhmout à l'occasion du premier anniversaire de cette invasion.

Si l'offensive russe du printemps n'aboutit à rien, il est possible que les tensions entre les dirigeants s'accroissent, selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni.