Joe Biden en visite surprise en Ukraine: le président américain est à Kiev, des alertes antiaériennes retentissent

"Vladimir Poutine représente un danger pour l’Europe. Cette guerre peut mener à la pire des tragédies"

"Le 24 février, nous avons entamé une journée qui ne s’est toujours pas terminée." Un an après le début de la guerre, le maire de Kiev est une figure centrale de la résistance ukrainienne. Dans une interview exclusive à nos confrères de Libération, il affirme croire plus que jamais en la victoire de son pays, clé de «la paix et de la liberté en Europe».