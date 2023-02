Guerre en Ukraine : "Des choses importantes sont en train de se passer et pourraient contrarier les plans ukrainiens"

Ce lundi, Jim Nejman et Catarina Letor ont notamment questionné leurs invités sur une potentielle défaite de l’Ukraine. “C’est invraisemblable qu’on se pose cette question, après un an de conflit, quand on voit le chemin parcouru et l’incroyable difficulté à laquelle se sont trouvés confrontés la Russie et Poutine en Ukraine”, a estimé Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD).

Selon le spécialiste, la Russie, poussée dans ses retranchements, a dû revoir ses objectifs à la baisse. “À partir du moment où le scénario d’un retournement de l’Ukraine devenait très improbable vers le mois d’avril ou mai, son objectif a été d’offrir au minimum une victoire aux Russes”, a-t-il poursuivi sur LN24. “Une occupation complète du Donbass semble complètement improbable, donc la Russie ira petit morceau par petit morceau. On pourrait s’attendre à ce qu’elle proclame une victoire à Bakhmout comme étant décisive.”

”Moins de fétichisme du côté russe concernant le 24 février”

Quant à savoir si Vladimir Poutine profitera de l’anniversaire du conflit pour annoncer en grande pompe une “victoire” russe, Nicolas Gosset s’est montré sceptique. “Il y a moins de fétichisme du côté russe autour de la date du 24 février, qu’il n’y en a de notre côté.”

Enfin, évoquant les évolutions actuelles sur le front, le chercheur a estimé qu’il y avait davantage d’hommes déployés, mais une intensité en matériel moindre par rapport au début de la guerre. “L’effet de la mobilisation, qui était attendu depuis longtemps, se met en place. Il est toutefois moins radical que ce que l’on a longtemps imaginé. […] Des choses importantes se passent dans le sud du Donbass et pourraient contrarier éventuellement les plans ukrainiens concernant une contre-attaque dans le mois qui vient”, a-t-il conclu, soulignant toutefois que l’on assistait à un scénario assez semblable à ce que l’on a déjà observé en juillet ou août.