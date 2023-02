Les Occidentaux ont-ils franchi la ligne rouge de Vladimir Poutine ? Pourquoi la guerre en Ukraine peut dégénérer

À lire aussi

Et puis le président ukrainien réclame ensuite des armes, pour résister et repousser l'envahisseur. Vladimir Poutine fait de la livraison d'armes, une ligne rouge. Les alliés la franchissent. Des armes létales, des chars, des canons, et maintenant des avions. Le président ukrainien semble obtenir tout ce qu'il demande. Malgré tous les avertissements du chef du Kremlin.

Jusqu'où cela peut-il aller ? Volodymyr Zelensky et les Occidentaux peuvent-ils finir par déclencher une guerre totale ? Où se situe réellement la ligne rouge de Vladimir Poutine ? Dans cette nouvelle vidéo (à consulter ci-dessus), on revient sur un an d'escalade des tensions, initiée par la guerre en Ukraine.