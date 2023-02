Macron contredit certaines affirmations de Poutine dans son discours: "C'est de la propagande"

"Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres mais le reste de l'économie souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres", a affirmé le chef de l'Etat.

Les statistiques russes "c'est de la propagande, c'est un pays qui n'est plus un pays démocratique, libre, avec un institut (de statistiques) indépendant", a-t-il jugé.

Selon les chiffres de l'Agence russe des statistiques Rosstat publiés lundi, le PIB de la Russie s'est contracté de 2,1% en 2022, l'économie semblant ainsi résister mieux que prévu à l'impact des lourdes sanctions occidentales après l'offensive de Moscou en Ukraine. Dans un discours tenu ce mardi matin, Vladimir Poutine est lui-même revenu sur ces chiffres. "L'Occident a déclaré une guerre économique à la Russie. Mais c'était un échec", a lancé le président russe. "Leur objectif est de faire souffrir les citoyens russes. Ces humanistes essaient de déstabiliser la société de l'intérieur, mais c'est raté. Ils ont sous-estimé la résilience des Russes." S'il a reconnu une baisse du PIB, le chef du Kremlin l'a décrite comme étant bien moins élevée qu'attendue.

M. Macron a souligné en outre que "des centaines de milliers de jeunes (...) sont partis pour ne pas être mobilisés" et que les Russes avaient "perdu plein d'opportunités" d'un point de vue économique.

La Grande-Bretagne déclare qu'elle "ne faiblira pas" dans son soutien à l'Ukraine

La Grande-Bretagne "ne faiblira pas" dans son soutien à l'Ukraine, a fait savoir Downing Street mardi en réponse au président russe Vladimir Poutine qui a tenu un discours dans lequel il a accusé l'Occident d'avoir provoqué l'invasion de l'Ukraine il y a près d'un an. Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré aux journalistes présents à Westminster que le Premier ministre n'a pas regardé le discours de Vladimir Poutine, car il présidait une réunion à son cabinet, mais il a signalé que "près d'un an plus tard, la détermination de l'Occident n'a fait que se renforcer et l'Ukraine continue de démontrer ses capacités à défendre sa souveraineté".

L'officiel a ensuite ajouté que "le Royaume-Uni, pour sa part, ne faiblira pas dans son soutien, à la fois à court et à long terme, et continuera à montrer la voie à la fois en fournissant un soutien bilatéral, mais aussi en travaillant avec nos partenaires afin que nous puissions aller encore plus loin en tant que groupes de pays alliés."

Au moment d'évoquer les livraisons d'avions prônées par Liz Truss et Boris Johnson, les prédécesseurs de Rishi Sunak, le porte-parole a affirmé que "nous travaillons avec tous nos partenaires pour renforcer et améliorer les défenses aériennes de l'Ukraine".

"La Grande-Bretagne a déjà annoncé des séances de formations pour les pilotes ukrainiens sur des appareils répondant aux normes de l'Otan et nous travaillons avec nos partenaires sur les prochaines étapes, en veillant à ce qu'ils disposent des bonnes capacités pour répondre aux différentes exigences des avions et des infrastructures pour défendre leur espace aérien", a-t-il poursuivi.