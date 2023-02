Quatre évêques belges sont en visite à Kiev

Quatre évêques belges ont entamé ce mardi (et jusqu’à vendredi) une visite en Ukraine. Mgr Lode Aerts, Mgr Johan Bonny, Mgr Lode Van Hecke et Mgr Jean Kockerols répondent ainsi à l’invitation des communautés de fidèles gréco-catholiques ukrainiennes et de leur évêque Mgr Hlib Lonchyna. Après Kiev, la délégation se rendra notamment à Irpin, Boetsja et Lviv. Ils y rencontreront divers responsables civils et religieux, visiteront des centres d’accueil pour réfugiés et orphelins.