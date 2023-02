Qu’est-ce que le traité New Start, dont la Russie a suspendu sa participation ?

Limiter les arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie

New Start était le dernier accord bilatéral liant les deux anciens adversaires de la Guerre froide. Il a été signé le 8 avril 2010 à Prague par Barack Obama et Dmitri Medvedev, présidents américain et russe de l’époque. Ce texte remplace le traité Sort signé en 2002 et le traité Start I (Strategic Arms Reduction Treaty) qui avait été signé en 1993 par George Bush et Mikhaïl Gorbatchev, et avait expiré en décembre 2009.

Il s’agit d’un accord de désarmement entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Il limite les arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie à un maximum de 1550 ogives déployées chacun, soit une réduction de près de 30 % par rapport à la limite précédente fixée en 2002. Il limite aussi le nombre de lanceurs et bombardiers lourds à 800, ce qui reste suffisant pour détruire la Terre plusieurs fois. Il implique également une série d’inspections mutuelles de sites militaires.

Le président américain Barack Obama et le président russe DmitryiMedvedev lors de la signature de l'accord New Start à Prague, le 8 avril 2010 ©AP2010

Cet accord avait pour objectif de remettre à zéro les relations entre Washington et Moscou. Il s’agissait d’une des composantes clés de la politique du ”reset” américaine, une tentative pour ”réinitialiser” les relations avec le Kremlin. Il avait pris fin en janvier 2021, mais Vladimir Poutine et l’administration Biden l’avaient prolongé pour cinq ans, jusqu’au 5 février 2026, dans un climat de grande défiance mutuelle.

Déjà en 2009, Poutine avait annoncé suspendre les inspections américaines sur ses sites militaires, dans le cadre de ce traité. Il avait assuré répondre à des entraves américaines aux inspections russes similaires aux États-Unis.

Toutefois, l’annonce de Poutine ne signifie pas que la Russie se retire du traité.