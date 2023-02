Vladimir Poutine envoie un message aux Occidentaux : “Nous serons obligés d’intervenir” (DIRECT VIDEO)

”Je parle à un moment difficile et clé pour la Russie, dans une période de changements cardinaux partout dans le monde”, déclare M. Poutine en introduction de son allocution devant l’élite politique du pays et des militaires qui ont combattu en Ukraine. Le président russe revient sur le début du conflit en Ukraine, déclarant avoir tenté de résoudre ce conflit “pacifiquement”. “Derrière notre dos, un scénario tout différent était préparé. Les promesses des dirigeants occidentaux, comme quoi ils cherchaient la paix dans le Donbass, étaient fausses”, a expliqué le président russe. “[…] Maintenant, on dirait que les Occidentaux sont fiers de leur attitude inacceptable. Cette honte restera avec eux à jamais.”