Guerre en Ukraine: après un an de conflit, 95% des Ukrainiens croient en la victoire de leur pays

Alors que 17% de la population a indiqué avoir perdu un proche tué dans la guerre, plus de la moitié (58%) a jugé "impossible" le rétablissement des relations amicales avec les Russes et les Bélarusses, dont le pays est un allié de Moscou. Pour 22%, un tel rétablissement est envisageable "dans 20 à 30 ans" et pour 11%, "dans 10 à 15 ans".

Deux tiers des Ukrainiens ont constaté une détérioration de leur situation économique et 36% ont dit avoir perdu leur travail.

La part des Ukrainiens vivant séparément de leurs proches en raison de la guerre a en revanche baissé, de 41% en mars 2022 à 21% un an plus tard.

L'enquête a été réalisée en février auprès d'un "échantillon représentatif" de plus de 1.600 Ukrainiens habitant dans diverses régions du pays à l'exception des territoires occupés par la Russie en Crimée et dans l'Est.

L'étude révèle aussi les aspirations pro-occidentales des Ukrainiens: ils sont ainsi 87% à souhaiter rejoindre l'Union européenne et 86% à vouloir rejoindre l'Otan, des proportions qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années.

En février 2022, avant le début de la guerre, 62% des Ukrainiens voulaient rejoindre l'Alliance atlantique et 30% y étaient opposés. En mars 2014, au moment où la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée, amorçant une crise entre les deux pays, une majorité d'Ukrainiens était même opposée à l'intégration dans l'Otan (43% contre 34%), selon Rating.