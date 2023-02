Guerre en Ukraine: pour Biden la suspension du traité New Start par Moscou est une "grave erreur"

Les deux chambres du Parlement russe ont acté mercredi la suspension du traité New Start, une décision annoncée la veille par le président Vladimir Poutine et dénoncée à l'unisson par les puissances occidentales

Le chef de l'Etat américain s'exprimait avant de rencontrer dans la capitale polonaise les dirigeants de neuf pays de l'Otan d'Europe centrale et de l'Est (B9: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie), en présence du secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

La réunion, qui a commencé peu avant 14h00 GMT, doit être consacrée principalement à la question du soutien à l'Ukraine et confirmer les engagements mutuels au sein de l'Otan.

Lors d'une introduction, M. Biden a mentionné l'adhésion de la Finlande à l'Otan et a souligné que les pays du B9 restent la "ligne de front de notre défense collective".

De son côté, Jens Stoltenberg a déclaré qu'il fallait "briser le cycle de l'agression russe". "Nous devons maintenir et intensifier notre soutien à l'Ukraine, donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour l'emporter", a-t-il déclaré.

"Nous ne savons pas quand cette guerre se terminera, mais quand cela arrivera, nous devons veiller à ce que l'histoire ne se répète pas", a déclaré M. Stoltenberg.

Joe Biden doit quitter Varsovie plus tard dans l'après-midi pour regagner son pays, après une visite surprise à Kiev et deux jours passés en Pologne.