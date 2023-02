Le monument a été affublé de la lettre "Z". Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a presque un an, cette lettre est souvent aperçue sur des véhicules militaires russes. Elle renvoie à "za pobedu", qui signifie "pour la victoire" et est utilisé par les personnes qui soutiennent la Russie dans le monde entier.

À lire aussi

Les autorités ont déclaré avoir commencé à enlever le graffiti.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation allemande de la Lettonie, la grande majorité des 25.000 juifs allemands déportés à Riga ont été fusillés dans la forêt de Bikernieki par les nazis. Des prisonniers politiques et des prisonniers soviétiques ont également été exécutés dans ces fosses communes. Entre 1941 et 1944, plus de 35.000 personnes y ont trouvé la mort.

À lire aussi

Le mémorial, érigé pour se souvenir de ces massacres, a été inauguré le 30 novembre 2001, 60 ans après le début des déportations.