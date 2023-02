Lancée comme une offensive éclair, il y a un an, pour déloger le “régime nazi” de Kiev, l'” opération militaire spéciale” de Vladimir Poutine est devenue aujourd’hui, selon les Occidentaux, une guerre d’usure, classique, d’artillerie, où la ligne de front n’a quasiment pas bougé depuis des semaines. Il y a un an, les Alliés étaient au courant des préparatifs russes et n’ont pas été surpris par l’offensive. Ce qui les a stupéfiés, c’est la capacité de résistance des Ukrainiens.

Un militaire ukrainien sur le front près de Bakhmout, le 23 février 2023. ©AFP or licensors

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Otan ont réagi au lendemain du 24 février 2022, assurant l’Ukraine de son soutien “politique et pratique”, mais il faudra attendre le 26 avril pour qu’un Groupe de Contact de défense de l’Ukraine soit réuni, en présence d’une cinquantaine de pays, à la base de Ramstein en Allemagne, sous la direction des États-Unis. Ainsi débuta l’amorce du soutien militaire à l’Ukraine. L’Otan fut volontairement mise à l’écart, malgré des relations avec l’Ukraine qui datent des années 90 et un programme de formation de l’armée ukrainienne accéléré à partir de l’invasion de la Crimée en 2014.

À ce jour, une aide militaire de 18,1 milliards de dollars des Américains et 12,96 milliards des Européens a été livrée aux forces ukrainiennes, mais celle-ci ne représente qu’une fraction des moyens considérables dont dispose la Russie.

La guerre a révélé bien des choses, notamment les limites des stocks occidentaux d’armes et de munitions, désinvestis après trois décennies de paix relative sur le continent européen, hormis le conflit déjà oublié de l’ex-Yougoslavie. Pour aider Kiev, les Alliés ont puisé dans leurs propres stocks de défense. Ils peinent aujourd’hui à trouver des armes et munitions produits chez eux et se tournent vers des pays comme la Corée du Sud et le Pakistan. Plusieurs pays ont en plus alourdi leur dette nationale en soutenant la population pendant la pandémie.

Dès lors une question se pose : jusqu’à quel point les Occidentaux pourront-ils soutenir militairement l’Ukraine ? Personne ne sait quelle sera l’issue de ce conflit mais chacun pense qu’il faudra compter en années. Ch.Ly.

2. Quel est l’état de l’armée russe ?

Lorsqu’il a lancé son “opération militaire spéciale”, le président russe n’avait visiblement pas eu connaissance des lacunes de son armée, qui bénéficiait pourtant d’un budget de plus 45 milliards d’euros en 2021. “Désorganisation, corruption, impréparation, et voilà le résultat !” assène l’un des soldats russes envoyés à la guerre, Pavel Filatiev, dans son livre ZOV.

Un an plus tard, la Russie a perdu des milliers de militaires – généraux y compris – et plus de 9 000 tanks, véhicules, hélicoptères et autres frégates, selon le site Oryx, mais elle n’a pas pris Kiev ni fait tomber l’Ukraine. “L’armée russe a vraiment souffert dans les six premières semaines de la guerre. Elle a perdu énormément” de matériel et d’hommes, indique Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense et spécialiste de l’armée russe. Des 135 000 hommes déployés alors, près de 70 % ont été décimés.

Des soldats russes honorés à Novoaïdar, dans la région de Louhansk contrôlée par les Russes, le 21 février 2023. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Au mois de septembre dernier, Vladimir Poutine a dès lors décrété la mobilisation partielle de 300 000 hommes. Ils sont aujourd’hui “probablement 350 à 400 000”, à se battre en Ukraine ou prêts à y être déployés. Sur le terrain se trouvent aussi des volontaires, des bataillons tchétchènes, des paramilitaires de Wagner. Dans l’ensemble, “le dispositif russe est supérieur en hommes, non pas qualitativement, mais quantitativement à ce qu’il était au début de la guerre”. Les besoins en entraînements, équipements, nourriture, etc. doivent pouvoir suivre…

La Russie dispose aussi encore de matériel militaire. Selon le renseignement estonien, elle peut compter sur un stock de plus de 10 millions d’obus d’artillerie, alimenté par des usines civiles réorientées vers la production militaire. Elle se fournit en drones iraniens Shahed, qui ciblent les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Si sa flotte de la mer Noire a subi des pertes, les autres restent opérationnelles. De même, la Russie dispose encore d’une force de frappes aérienne qu’elle a jusqu’ici décidé d’épargner.

”Il n’y a aucune raison d’être positif sur ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, conclut Nicolas Gosset. L’armée russe a été édentée, mais elle n’est pas cassée.” S.Vt.

3. Quel est le risque nucléaire ?

La guerre en Ukraine a ouvert une nouvelle ère dans l’histoire des conflits, dans la mesure où celle-ci se déroule dans un pays qui compte quinze réacteurs nucléaires civils dédiés à la production d’électricité. Dès le début des hostilités, les forces russes ont ainsi pris pour cible deux sites emblématiques, en envahissant d’abord temporairement l’ex-centrale de Tchernobyl, puis en prenant d’assaut celle de Zaporijia, le plus grand complexe nucléaire d’Europe. Une centrale qu’elles occupent toujours aujourd’hui. Si la crainte d’un accident nucléaire ne mobilise plus guère l’attention médiatique, ce danger est toujours bien présent, en particulier en raison des bombardements russes visant à mettre à terre le réseau électrique ukrainien. Un black-out total augmenterait en effet considérablement le risque d’interruption de la chaîne de refroidissement des réacteurs et donc d’une catastrophe.

Plus largement, c’est l’attitude de Vladimir Poutine qui pose question. Dès le début de l'” opération militaire spéciale”, le président russe n’a pas hésité à brandir la menace d’une guerre nucléaire, et donc l’envoi de missiles balistiques intercontinentaux sur des cibles définies, si les pays occidentaux s’aventuraient à contrecarrer ses desseins ukrainiens. Cette posture, régulièrement relayée par des personnalités liges comme Dmitri Medvedev, en est jusqu’à présent restée au stade des mots. Mais elle ne peut être sous-estimée, le bouclier nucléaire pouvant s’avérer in fine le dernier rempart du pouvoir poutinien.

L’annonce de la suspension de la participation de la Russie au traité de réduction des armes stratégiques “New Start” en début de cette semaine ou la promesse faite ce jeudi par le président russe de renforcer les capacités de lancement nucléaire de son pays (aériennes, terrestres et maritimes), en accélérant notamment le déploiement du nouveau système de missiles Sarmat, doivent se lire à cette aune. G.T.

4. Quelles nouvelles sanctions occidentales ?

En un an, l’Union européenne et ses alliés occidentaux, dont les États-Unis, ont adopté une longue liste de sanctions sévères contre la Russie, son élite, son industrie et son économie. Objectif : limiter la capacité du président russe Vladimir Poutine à financer sa guerre en Ukraine. Pourtant, le conflit se poursuit, le Kremlin préparerait même une nouvelle offensive majeure, tandis que l’économie russe semble tenir le coup. De quoi conclure à l’échec de l’effort occidental ?

Il est vrai que l’UE a raté l’occasion d’infliger un coup décisif, voire fatal, à l’économie russe. “Si l’Europe avait arrêté dès le premier jour de la guerre d’acheter de l’énergie à la Russie, celle-ci aurait soudainement perdu 50 % de ses revenus. Cela aurait eu un effet dévastateur”, assure Maria Demertzis, économiste au think tank Bruegel. Les Européens ont mis des mois avant de commencer à se détourner du fournisseur russe et à se servir de l’énergie comme levier pour faire plier Moscou.

Désormais, cela pourrait changer fondamentalement la donne. Car “si vous pouvez gérer l’énergie, vous pouvez gérer la Russie”, insiste l’experte. En place depuis peu, le plafonnement du prix du pétrole, décidé dans le cadre du G7 (UE, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Japon) permettra de limiter et contrôler les bénéfices que la Russie peut en tirer. De son côté, l’UE devra continuer à se sevrer de l’énergie russe. En particulier du gaz liquéfié russe, dont les importations ont… bondi de 42 % en 2022. Sous la pression de Kiev, les Européens pourraient aussi s’attaquer enfin au secteur nucléaire russe, même si la Hongrie, toujours fort dépendante de Moscou pour son énergie, risque de s’opposer à une telle décision.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, le 4 février 2022 à Pékin. ©Sputnik

À l’avenir, le défi des alliés de l’Ukraine sera surtout géopolitique : ce sont les pays tiers, à commencer par la Chine ou l’Inde, qui auront le pouvoir d’aider ou pas la Russie à contourner les sanctions occidentales, à vendre ses hydrocarbures ou à se procurer les technologies et les produits indispensables pour son industrie et sa défense. Or force est de constater que sur ce point, les Occidentaux n’ont pas encore trouvé leur stratégie. M.U.

5. Vladimir Poutine est-il encore soutenu en Russie ?

La guerre déclenchée par le président russe devait lui apporter une victoire rapide sur Kiev, avec l’installation d’un pouvoir inféodé. Un triomphe qui lui aurait permis de laisser en héritage à son successeur, le jour venu, une superpuissance restaurée et crainte sur la scène internationale. Rien ne s’est déroulé comme prévu. Pourtant, en dépit de la guerre et de ses conséquences politiques, économiques, sociales, démographiques, psychologiques sur leur propre pays, les Russes continuent à soutenir largement leur Président – 82 % approuvent son action et 66 % estiment que le pays va dans la bonne direction, selon le centre indépendant Levada.

Son mandat de cinq ans arrivant à son terme l’an prochain, il revient à Vladimir Poutine de décider s’il se portera candidat à l’élection de 2024 ou préférera désigner un dauphin, voire annuler le scrutin. Personne ne sait quels sont ses projets. Le chef de l’État, qui s’est isolé ces dernières années, est connu pour prendre des décisions au dernier moment et créer la surprise. Une partie de l’élite espère qu’il décidera de céder le pouvoir, rapporte Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet d’analyse R.Politik. Le politologue russe Andreï Kolesnikov, chargé de recherche à la Fondation Carnegie, parie que Vladimir Poutine se représentera bel et bien : pour “mobiliser la population autour de lui”, “convaincre la minorité qu’il y a encore une majorité et qu’elle est pour lui”, “montrer que les procédures démocratiques fonctionnent en Russie”. Et il est évident, selon lui, que le Président sera réélu. Un changement à la tête du Kremlin, voire un changement de régime, ne se fera pas dans la rue… S.Vt.