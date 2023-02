Organisé en 12 points, le document présente Pékin comme un acteur neutre appelant les deux parties à entamer des pourparlers de paix. Mais cette neutralité a été questionnée par les États-Unis et d'autres alliés de l'Ukraine. Ces derniers jours, Washington a déclaré que Pékin envisageait de fournir des armes à la Russie, ce que la Chine a vivement démenti.

Voici les principaux points du document publié vendredi.

La Chine indique d'abord que "la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être effectivement défendues". Pékin a toujours refusé d'affirmer clairement que la Russie était en tort dans le cas spécifique du conflit en Ukraine, déclenché par l'invasion des forces russes sur le territoire ukrainien.

Ensuite, la Chine appelle la Russie et l'Ukraine à tenir des pourparlers de paix, soulignant que "le dialogue et la négociation sont la seule solution viable".

Le document s'oppose également à tout recours à l'arme nucléaire: "il faut empêcher la prolifération nucléaire et une crise nucléaire." Cette prise de position survient après les déclarations, mardi, du président russe Vladimir Poutine qui a annoncé la suspension du traité New Start, dernier accord bilatéral du genre liant Russes et Américains et visant à limiter leurs arsenaux nucléaires.

La Chine "s'oppose à la recherche, au développement et à l'usage d'armes chimiques et biologiques par tout pays et en toutes circonstances", rappelle-t-elle vendredi.

Les deux camps "doivent se conformer strictement au droit humanitaire international, éviter d'attaquer des civils ou des bâtiments civils", ajoute-t-elle.

Dans une critique voilée à l'adresse de l'Otan, on peut également lire dans le document que "la sécurité d'une région ne devrait pas être obtenue en renforçant ou en élargissant des blocs militaires", et que "les intérêts et inquiétudes légitimes de tous les pays en termes de sécurité doivent être pris au sérieux".

Le ministère chinois des Affaires étrangères a souvent blâmé, ces derniers mois, Washington et ses alliés pour leur fourniture d'armes et d'équipements à l'Ukraine.

Vendredi, la Chine critique aussi les sanctions unilatérales imposées à Moscou: elles "ne peuvent pas résoudre le problème, seulement créer de nouveaux problèmes".

Par ailleurs, Pékin appelle aussi à protéger l'économie mondiale de l'impact du conflit en Ukraine, notamment en préservant l'Initiative céréalière de la mer Noire, un accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes malgré la situation.

Enfin, et autre priorité selon la Chine: "maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement", et pour cela toutes les parties impliquées doivent "s'opposer à l'utilisation de l'économie mondiale comme outil ou arme à des fins politiques."