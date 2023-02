Guerre en Ukraine: l'ancien président ukrainien Petro Porochenko demande la "dépoutinisation du monde"

Possédant une fortune estimée à plus d'un milliard d'euros, l'ex-président ukrainien qui a connu quelques procédures judiciaires et une accusation de haute trahison, a injecté son argent dans la création d'un bataillon portant son nom.

Avec une offensive russe qui depuis un an détruit tout sur son passage, Petro Porochenko constate les ravages causés par l'armée de Vladimir Poutine dans son pays: "C’était impossible de dormir après avoir vu ça. C’est le style de guerre de Poutine", explique-t-il. Sans détours il déclare que l'attaque du théâtre de Marioupol ainsi que les attaques à Irpin sont "à vomir", qualifiant Vladimir Poutine de criminel de guerre et qu'il est important aujourd'hui de restaurer la justice à la demande de l'Ukraine et du monde. "Poutine devrait être en prison", lance-t-il.

Enfin, pour l'ex-chef d'Etat si son pays doit gagner cette guerre, il faudra que l'Ukraine regagne son intégralité territoriale et faire "dégager" les Russes.