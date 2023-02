Guerre en Ukraine: les nouvelles sanctions contre la Russie ont failli buter sur du caoutchouc

“Ce sont les négociations les plus bizarres que j’aie vues depuis un an”, confiait vendredi après-midi un diplomate européen, pendant que Varsovie et Rome réglaient leurs désaccords. La veille, alors que les Vingt-sept pensaient déjà pouvoir donner le feu vert, la Pologne, qui compte parmi les alliés les plus farouches de l’Ukraine, a entamé un tour de force pour durcir davantage les propositions de sanctions, plaidant pour cesser l’importation de diamants russes (en Belgique surtout), cibler enfin le secteur du nucléaire de la Russie ou bannir le caoutchouc synthétique russe du marché européen. Sur les deux premiers points, très sensibles, la Pologne n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause cette fois, mais “l’enjeu était surtout d’obtenir des garanties” pour que ces secteurs soient placés dans la ligne de mire de l’Union, décrypte un autre diplomate.

Sanction inutile ?

Par contre, le gouvernement polonais n’a pas voulu lâcher l’affaire sur la question du caoutchouc synthétique russe. Si la Commission proposait d’en limiter les importations à 560 000 tonnes métriques par an, Varsovie a pointé que ce quota était plus élevé que ce que l’UE achète chaque année à la Russie. Autrement dit, une telle mesure ne changerait rien aux échanges de caoutchouc synthétique avec la Russie, ce qui rendrait cette sanction inutile.

Les chiffres donnent raison à Varsovie. Mais la Pologne est allée plus loin, en demandant une interdiction totale et très rapide de ces importations. Problème : les fabricants de pneus implantés surtout en Italie (comme Pirelli) et en Allemagne dépendent de la Russie pour leur caoutchouc. Rome, soutenue par Berlin, préférai l’option des quotas, ou exigeait du moins une période de plusieurs mois avant la mise en place d’un embargo. Puisque cette décision pourrait faire monter les coûts de production pour les fabricants situés dans l’UE, il y va aussi de la compétitivité des produits européens sur le marché mondial.

Vendredi matin, les Vingt-sept n’ont pu que constater l’absence de consensus. Les Polonais et les Italiens ont continué à négocier – les Allemands ont fait un pas de côté, estimant que le plus important était de trouver un accord. La Pologne “en a fait tellement une histoire que cela a été porté au plus haut niveau politique, des chefs de gouvernement”, soupirait une source proche des discussions, pointant l’agacement des États membres. Dans l’après-midi, le Premier ministre polonai Morawiecki a été parfois difficile à joindre, alors qu’il se trouvait en visite à Kiev… ce qui a retardé davantage le processus.

“Les Polonais sont en train de brûler beaucoup de cartouches diplomatiques”, ajoutait la même source. Accusé de violations de l’état de droit, le parti Droit et Justice, au pouvoir à Varsovie, avait tenté de bloquer des décisions européennes sans lien avec ce sujet pour échapper à des sanctions.

Certains se demandaient si la Pologne n’essayait pas surtout de doper ses propres exportations de caoutchouc synthétique, que produit l’entreprise polonaise Synthos. De quoi alimenter davantage les frustrations des Vingt-sept. In fine, Varsovie a obtenu la mise en place d’un “mécanisme spécial” qui surveillera comment l’UE diversifie ses fournisseurs de caoutchouc synthétique, a indiqué un diplomate polonais. La Commission mettra sur la table une proposition en ce sens. Vendredi soir, il n’était pas encore clair quand et si l’UE va réellement se détourner de la Russie pour ce produit.

Focus sur les exportations de l’UE

Cette saga a fait de l’ombre aux autres éléments de ce paquet de sanctions, qui interdit des exportations vers la Russie d’une valeur totale de 11 milliards d’euros. Il s’agit de certains véhicules spécialisés, de pièces de machines, de pièces de rechange pour les camions et les moteurs d’avion… Même chose pour les antennes ou les grues, qui peuvent aussi bien servir au secteur de la construction qu’à l’armée russe. Tous les produits technologiques laissés par la Russie sur le champ de bataille en Ukraine sont visés.

Ces mesures marquent un changement de la stratégie de l’UE et de ses alliés occidentaux, explique un diplomate. “Nous avons beaucoup agi sur les importations jusqu’ici, mais il n’y a pas que l’Europe comme marché et la Russie peut – même si cela va lui coûter du temps et de l’argent – chercher à vendre ses produits ailleurs. Par contre, on se rend compte qu’on a beaucoup de technologies, de produits, des petites pièces, sans lesquels l’appareil militaire et l’industrie russes ne peuvent pas se développer. L’impact peut être très grand.”