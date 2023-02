Guerre en Ukraine : "La dernière conversation que j’ai eue avec Vladimir Poutine m’a laissé une impression très troublante"

Il y a plus d’un an, quelques jours avant le début de l’invasion de l’Ukraine, William Burns se rendait à Kiev pour alerter le président Volodymyr Zelensky des plans de son homologue russe Vladimir Poutine. S’il n’a pas réussi à empêcher le début d’un conflit qui a depuis lors fait des milliers de victimes, le directeur de la CIA se félicite tout de même d’avoir aidé la résistance ukrainienne à s’organiser très rapidement. “Les services de renseignement, que ce soit lors de ce voyage ou tout au long de la guerre en Ukraine, ont joué un rôle important dans la défense de l’Ukraine”, postule-t-il dans une interview à CBS, revenant sur les informations délivrées peu de temps avant le lancement de l’opération spéciale de Poutine. “Nous avons fait part de la volonté des Russes de prendre Kiev depuis la frontière biélorusse et aussi de s’emparer de l’aéroport d’Hostomel pour en faire une plateforme de transit pour faire venir des troupes afin d’accélérer la prise de la capitale.”