La Pologne ne recevra plus de pétrole russe pour cause de "défaut de paiement"

La Pologne ne recevra plus de pétrole russe via l'oléoduc Droujba, le plus long au monde, car le pays ne respecte pas les accords de paiement. C'est ce qu'a annoncé lundi l'opérateur russe d'oléoducs Transneft. Le week-end dernier, la Russie avait prévenu qu'elle cesserait de fournir du pétrole à la Pologne par cet oléoduc.