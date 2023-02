Les renseignements ukrainiens estiment que la Chine ne livrera pas d'armes à la Russie: "Aucun signe que de telles choses soient discutées"

"A l'heure actuelle, je ne pense pas que la Chine acceptera de transférer des armes à la Russie... Je ne vois aucun signe que de telles choses soient même discutées", a-t-il dit.

Relancé par Voice of America sur les accusations américaines, M. Boudanov a répondu: "Je suis le chef des services de renseignement et je me base, avec tout le respect que je vous dois, non pas sur les opinions de personnes individuelles, mais uniquement sur des faits. Je ne vois pas de tels faits".

Ces accusations ont notamment été lancées par le directeur de la CIA William Burns dans une interview diffusée par la chaîne CBS dimanche soir, soit le lendemain des déclarations de M. Boudanov.

"Nous sommes convaincus du fait que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal" à la Russie, avait déclaré M. Burns à CBS.

L'Iran est "pratiquement le seul pays qui transfère des armes plus ou moins sérieuses à la Russie", a ajouté M. Boudanov. "Il y avait des informations selon lesquelles quelque chose venait de Corée du Nord, mais nous n'en avons pas la confirmation. Il n'y a pas un seul cas où nous aurions enregistré ici une arme venant de Corée du Nord", a-t-il poursuivi.

"La Russie essaie juste d'acheter n'importe quoi n'importe où. Parce que leurs problèmes sont importants", a toutefois estimé le chef du renseignement ukrainien.