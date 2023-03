Guerre en Ukraine: un accord pour la création d'un nouveau centre international pour juger Poutine et les responsables du conflit

Après le massacre de Boutcha au printemps 2022, Mme von der Leyen a chargé son commissaire à la Justice, le Belge Didier Reynders, d'enquêter sur la manière dont les responsables pourraient être traduits en justice. "J'y étais moi-même et j'ai pu voir les atrocités commises par les troupes russes. Les preuves deviennent de plus en plus claires que des attaques directes ont été menées contre des civils et des infrastructures énergétiques entre autres", a encore déclaré samedi Ursula von der Leyen. La présidente de la commission européenne a cité la torture, les violences sexuelles et les exécutions sommaires comme exemples de telles atrocités.

Le problème, cependant, est que la Cour pénale internationale (CPI) est compétente pour poursuivre le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les "crimes d'agression", comme l'attaque russe contre l'Ukraine. Mais Moscou ne reconnaît pas la CPI. C'est pourquoi des travaux sont en cours pour mettre en place un tribunal distinct pour juger le président russe Vladimir Poutine et d'autres responsables de la guerre.

La création du nouveau centre international est désormais le premier pas concret dans cette direction. Les participants à la conférence "United for Justice" à Lviv ont signé samedi un accord à ce sujet, a annoncé Ursula von der Leyen.

Lors de la conférence, Didier Reynders a annoncé vendredi que le centre international bénéficie du soutien des 27 États membres de l'UE et qu'elle sera liée à l'équipe d'enquête internationale chargée d'enquêter sur les preuves de crimes de guerre en Ukraine. "Cela garantira que les enquêtes soutenues par cette équipe sont menées de manière cohérente et coopérative", a déclaré le Belge.

L'avocat américain Merrick B. Garland a également assisté à la conférence à Lviv vendredi. Il a déclaré que les États-Unis soutenaient les efforts visant à poursuivre les responsables de la guerre en Ukraine et que l'exemple des procès de Nuremberg des dirigeants nazis dans les années 1940 devrait être examiné.

En marge de la conférence, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola a rencontré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a de nouveau appelé les pays de l'UE à fournir des avions de chasse et a déclaré qu'elle espérait que les pourparlers d'adhésion avec Kiev pourraient commencer cette année.