Guerre en Ukraine : les troupes russes continuent de progresser à Bakhmout, mettant "une pression de plus en plus forte"

"La défense ukrainienne de la ville de Bakhmout est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville", a tweeté samedi le ministère de la Défense britannique. Il a fait état d'une "progression" du "groupe Wagner et de l'armée régulière russe dans la banlieue nord de la ville désormais vulnérable à des attaques venant de trois côtés".