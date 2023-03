Guerre en Ukraine: selon Kiev, il y a 500 morts et blessés russes par jour à Bakhmout

Selon Kiev, l'armée russe subit des pertes énormes dans la bataille pour la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Chaque jour, les Russes doivent faire face à quelque 500 tués et blessés, estime le ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov, dans une interview au magazine allemand Bild am Sonntag. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés de manière indépendante.