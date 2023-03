La bataille de Bakhmout racontée par les soldats ukrainiens : “Notre peuple n’est pas protégé”

Pour l’instant toujours aux mains de l’Ukraine, Bakhmout est sur le point d’être encerclée par les troupes russes. La faute à une armée ukrainienne mal préparée et sous équipée ? Dans le Kyiv Independant, plusieurs soldats qui ont combattu sur ce front racontent – désabusés – la bataille qui se joue.

”Nous devrions évacuer parce que si nous ne partons pas, alors dans les prochaines semaines, ça va être très mauvais”, concède Oleksandr, soldat dans un régiment d’infanterie. Depuis plusieurs jours, les assauts de l’armée sont de plus en plus constants, et les Ukrainiens subissent. La faute à un manque de renfort, pour les militaires. “On peut se faire tirer dessus pendant trois heures, on attend des renforts, mais ils n’arrivent pas”, affirme Serhiy, malgré les exhortations à tenir de la part du commandement.

À lire aussi

Ukrainian soldiers take position at the frontline close to Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, Sunday, March 5, 2023. (AP Photo/Libkos) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Ce manque de renfort est lié à un manque de munitions, affirme toujours au Kyiv Independant un autre combattant. Il explique recevoir “dix obus de 120 millimètres par jour”, une quantité nécessaire pour “une minute de travail”, à peine. Le soldat reproche également la vieillesse de l’équipement, qui date de la Seconde guerre mondiale. “Un miracle” que les mortiers fonctionnent encore, assure-t-il.

Les militaires se plaignent aussi d’une armée désorganisée : manque de matériel, de communication, et de spécialistes à ce sujet, et un manque de formation expliquent les pertes subies par l’armée ukrainienne. “Dans le bataillon arrivé à la mi-décembre, nous étions 500. Il y a un mois nous étions 150”, raconte Borys, un médecin de guerre. “On nous avait promis qu’on ne nous enverrait pas tout de suite en première ligne. Deux semaines d’entraînement et ils vous envoient ici”, déplore encore Serhiy. Ce pourquoi les positions ne tiennent pas, selon lui. “Notre peuple n’est pas protégé”, dénonce un autre soldat.