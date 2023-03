Avec Sacha, une ex-tatoueuse reconvertie en pilote de drone sur le front du Donbass: “Ma vie, maintenant, est aux côtés de mes frères d’armes"

Sacha, 32 ans, n’était pas destinée à se retrouver sur le front le plus sanglant de l’Ukraine, celui du Donbass. Après avoir participé à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv, au mois de septembre, la jeune femme, originaire de Kiev, se bat depuis plusieurs mois pour récupérer Kreminna avec ses compagnons d’armes.

Si l’attention est plus portée sur la ville dévastée de Bakhmout en ce moment, la ligne de front s’étend vers le nord et le sud où les Russes tentent également de percer la défense ukrainienne.

De son ancienne vie, il ne reste plus que son piercing dans le nez et ses tatouages discrets sur l’oreille et les poignets. Avant le déclenchement de l’invasion russe, Sacha travaillait dans le studio de tatouages et piercings tenu par son ex-mari. “Mais, le 24 février 2022, ma vie a complètement basculé. Quand la guerre est arrivée à Kiev, je me suis d’abord portée volontaire dans un centre de dons. C’est là que j’ai pris connaissance d’une formation pour devenir soldat et rejoindre le front.”

Un genou blessé

Sacha a alors commencé, en avril, un entraînement de trois mois, avant de s’enrôler dans un bataillon de volontaires. “J’ai suivi une formation pour devenir opératrice de drones. Notre travail consiste à localiser les positions russes, pour ensuite les viser au mortier. Malheureusement, je me suis blessée au mois d’août. Lors une mission de reconnaissance, un obus est tombé tout près de notre groupe, j’ai sauté dans une tranchée et je suis mal retombée. Mon genou me fait mal et j’ai des difficultés à courir, si quelque chose se passe…”

Pas moins déterminée pour autant, Sacha s’occupe maintenant de tout ce qui est administratif pour son unité et de l’assemblage du mortier lorsque son groupe reçoit l’ordre de tirer. Plus inquiète de protéger son pays que de soigner son genou, elle attend la prochaine rotation pour aller voir un médecin, à Kiev ou à Dnipro. “Ma vie, maintenant, est aux côtés de mes frères d’armes. Après huit ans de mariage, j’ai divorcé de mon mari, qui est resté à Kiev, et j’ai quitté mon boulot. Plus rien ne sera comme avant.”