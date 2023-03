Guerre en Ukraine: Kiev affirme avoir identifié son soldat fusillé dans une vidéo virale d'exécution

Le corps du militaire se trouve en territoire occupé par les Russes et son identification "définitive" ne sera possible qu'après sa récupération et des expertises, a précisé l'armée. "La vengeance pour notre héros est inévitable", a-t-elle ajouté.

Sur la vidéo, on voit un homme en uniforme militaire et apparemment sans arme, en train de fumer une cigarette. Un autre homme, qui se trouve hors champ, prononce quelques mots en russe à quoi le premier répond: "Gloire à l'Ukraine" avant d'être fauché immédiatement par des rafales de balles. "Crève, salaud", dit toujours en russe l'homme derrière la caméra.

À lire aussi

L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante où et quand les images ont été filmées ni si elles montraient, comme l'affirment les responsables ukrainiens et les utilisateurs des médias sociaux, l'exécution d'un prisonnier ukrainien, ce qui constituerait un crime de guerre.

Cette vidéo a provoqué de vives réactions en Ukraine qui combat depuis un an l'invasion russe. Devenue virale lundi sur les réseaux sociaux, de très nombreuses publications, photos et dessins rendent hommage à ce soldat, son courage et son patriotisme.

Le président Volodymyr Zelensky a promis de "trouver les assassins" lundi dans son discours vidéo du soir alors que son chef de la diplomatie Dmytro Kouleba a réclamé une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur cette affaire.

"Horrible vidéo d'un prisonnier de guerre ukrainien désarmé exécuté par les forces russes pour avoir simplement dit +Gloire à l'Ukraine+. Une autre preuve que cette guerre est génocidaire", a commenté M. Kouleba sur Twitter.

La phrase "Gloire à l'Ukraine" suivie de "Gloire aux héros" ont été massivement diffusées sur les réseaux sociaux en Ukraine depuis lundi.

Moscou et Kiev se sont à plusieurs reprises mutuellement accusés d'avoir tué des prisonniers de guerre depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.