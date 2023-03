Guerre en Ukraine: frappes sur les régions de Kharkiv et Odessa, des explosions à Kiev

À lire aussi

Explosions à Kiev après des frappes massives en Ukraine

Des explosions ont retenti sur Kiev jeudi matin, a rapporté le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko, à la suite d'une vague de frappes massives à travers le pays.

"Explosions dans le quartier Holosiivskyi de la capitale. Tous les services se rendent sur place", a déclaré M. Klitschko sur les réseaux sociaux, en faisant référence à un quartier du sud de la ville.

Des bombardements russes ont ciblé les régions de Kharkiv et Odessa, dans l'est et le sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi des responsables locaux. "L'ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région" de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional.

Dans la région d'Odessa, le gouverneur Maksym Marchneko a rapporté que "des missiles ont frappé l'infrastructure énergétique régionale et endommagé des bâtiments résidentiels", parlant d'une "frappe massive de missiles". "Heureusement, il n'y a pas eu de victimes".

Depuis des mois, la Russie bombarde avec des missiles et des drones des installations-clés de l'Ukraine. "Selon les premières informations, un immeuble résidentiel privé de la région de Kharkiv a été touché", a ajouté le gouverneur régional Oleg Synegubov.

Le maire de Kharkiv a rapporté que "l'infrastructure énergétique" avait été visée et qu'il y avait des "problèmes" d'électricité dans certaines parties de la ville.