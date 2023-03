L'Ukraine a perdu une de ses légendes au combat : "Il était censé diriger notre armée un jour"

©AFP or licensors

Ce n’est pas un hasard si les deux hommes qui dirigent l’effort de guerre ukrainien ont décidé de rendre hommage en personne à Dmytro Kotsioubaïlo, de son nom de guerre "Da Vinci", considéré comme l’un des meilleurs commandants militaires modernes ukrainiens. Le jeune homme a été tué mardi à Bakhmout, en prenant lui-même la direction des opérations, tentant d’éteindre un blindé, alors que son unité était sous le feu ennemi. Dmytro Kotsioubaïlo était à la tête des "Loups de Da Vinci", le surnom de ses hommes de la 67e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne, qui avait été fondée en novembre sur la base de la 1ère compagnie d’assaut séparée du corps des volontaires ukrainiens (DUK), lui-même issu de la branche paramilitaire du mouvement ultranationaliste Pravy Sektor, fondé en 2014 dans les premières heures de l’invasion russe de la Crimée et du Donbass.

Rigoriste

A l’époque, Dmytro Kotsioubaïlo n’avait que 18 ans, et il a participé à toutes les batailles du début de la guerre dans lesquelles les combattants volontaires de DUK ont fait plus que suppléer une armée régulière alors dans un état pitoyable. Parmi les bataillons volontaires, pour la plupart d’obédience nationaliste, DUK apparaît comme le groupe le plus rigoriste et discipliné sur le plan militaire, attirant à la fois l’arrière-ban nationaliste, limite extrême droite, derrière sa barrière rouge et noire, mais aussi une frange plus libérale issue des rangs des manifestants de Maïdan. Alors que le parti politique Pravy Sektor plafonne dans les sondages et aux élections à 1 ou 2 % d’intentions de vote, sa branche paramilitaire travaille conjointement avec l’armée ukrainienne. En 2017, néanmoins, DUK se scinde en deux, une frange nationale-libérale suivant le fondateur de Pravy Sektor, Dmytro Iaroch, qui fonde l’Armée des volontaires ukrainiens, tandis qu’un courant historique continue de combattre sous la bannière du mouvement initial.

Depuis neuf ans, le nom de Da Vinci était devenu une sorte de légende dans le Donbass. Partout sur le front, il évoquait un respect immense, y compris, de manière très surprenante, auprès de combattants d’un certain âge. Alors que la mouvance Pravy Sektor n’était devenue qu’une coquille vide au niveau politique à Kiev, Da Vinci était le dernier commandant militaire de DUK à perpétuer de manière permanente l’activité du mouvement "volontaire" sur la ligne de front du Donbass. Son unité bénéficiait d’armements de l’armée, elle avait sa propre base à Avdiïvka, et DUK travaillait comme supplétif de l’armée. Mais en parallèle, le visage de Dmytro Kotsioubaïlo était devenu une sorte de légende du mouvement volontaire, par-delà le mouvement nationaliste.

"Une perte indescriptible"

La mort de Da Vinci symbolise d’une certaine manière la fin de l’aventure des bataillons volontaires, qui avait commencé en 2014, sur Maïdan. Ceux-ci ont été durant des années le fer de lance de la résistance à l’invasion russe, avec leurs propres moyens. Mais dans les mois qui ont précédé la guerre, c’est un des anciens commandants de Da Vinci, Andriy Sharaskin, commandant de Pravy Sektor à l’aéroport de Donetsk en 2014, devenu député, qui a rédigé le premier texte de loi fondant la défense territoriale, la Teroborona, dans laquelle se sont fondus beaucoup de bataillons volontaires.

Désormais, c’est l’armée régulière qui est à la manœuvre, et pour beaucoup d’Ukrainiens, Da Vinci représentait son avenir. "C’est une perte indescriptible pour le pays. Tu étais censé diriger notre armée un jour et, si jeune, tu étais déjà son élite. Des légendes circulaient à ton sujet et lorsque tu as reçu le titre de héros de l’Ukraine, des députés présents dans l’enceinte du Parlement, moi et mes voisins, nous avons tous pleuré", a dit Oleksandra Ustinova, une députée pro-européenne et libérale du parti Holos.