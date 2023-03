Selon ce site, c'est le commandant des forces aériennes américaines en Europe (USAFE), qui dirige aussi celles de l'Otan, le général James Hecker, qui a fait cette annonce lors d'un symposium tenu du 6 au 8 mars à Aurora, dans l'État américain du Colorado. Il a affirmé que l'Ukraine était d'ores et déjà en possession de bombes à guidage de précision de type "Joint Direct Attack Munition-Extended Range" (JDAM-ER).

"Récemment, nous venons d'obtenir des munitions de précision (pour l'Ukraine) qui ont une portée étendue et qui vont un peu plus loin que la bombe larguée par gravité et qui ont un (guidage de) précision", a déclaré le général Hecker. "C'est une capacité récente que nous avons pu leur donner probablement au cours des trois dernières semaines", a-t-il ajouté.

Le général Hecker a en outre confirmé à The War Zone qu'il parlait spécifiquement de JDAM-ER. Ses propos corroborent une information publiée le 21 février par l'agence économique Bloomberg qui indiquait que l'armée américaine s'efforçait de livrer de telles munitions à Kiev pour résister à l'invasion russe.

L'agence étatique russe Tass a pour sa part fait état vendredi de l'utilisation d'une bombe équipée d'un kit JDAM par l'armée ukrainienne près de la ville de Bakhmout (est de l'Ukraine), théâtre d'intenses combats depuis des semaines. Elle citait un responsable de la République populaire de Donetsk (DPR, reconnue seulement par la Russie), Yan Gagine, qui évoquait un "test" de largage par un avion de combat MiG-29.

Les kits JDAM standard, conçus par le groupe Boeing, sont conçus pour être couplés à divers types de "simples" bombes de la série Mk 80 (allant de 225 à 907 kilos), les transformant en armes à guidage de précision. Le kit JDAM complet se compose d'une nouvelle queue, qui contient un système de guidage par navigation inertielle (INS) assisté par GPS, et des virures montées sur le corps de la bombe, ce qui lui donne une capacité limitée à planer vers sa cible désignée.

Selon son constructeur, la version Extended Range du kit JDAM comprend des ailes qui se déploient après le lancement de l'arme et lui offrent ainsi une portée de 72 km, soit trois fois plus que la version d'origine du JDAM (24 km).

Les États-Unis ont déjà livré à l'Ukraine des missiles anti-radiation AGM-88 HARM ("High-speed, Anti-Radiation Missiles) que les militaires ukrainiens sont parvenus à adapter à leurs chasseurs-bombardiers Mig-29 de fabrication soviétique.