"Les citoyens à la recherche d'un emploi pourront suivre une formation professionnelle gratuite ou recevoir une formation professionnelle complémentaire pour un emploi ultérieur dans les entreprises du complexe militaro-industriel", a indiqué le gouvernement russe dans un communiqué publié son site internet.

Au total, "plus de 700 millions de roubles (8,6 millions d'euros au taux actuel, ndlr.) seront alloués du budget fédéral à ces fins, ce qui permettra de former plus de 12.000 personnes", est-il précisé dans le communiqué.

Le décret correspondant a été signé mardi par Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre russe.

Selon le communiqué, une telle mesure vise à "aider les entreprises de l'industrie de la défense à combler les besoins en spécialistes, et (permettre) aux citoyens de trouver du travail plus rapidement".

L'industrie de la défense russe est en effet soumise depuis un an à de fortes tensions de production et de personnel, directement liées à l'intervention militaire en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé à plusieurs reprises ces derniers mois les responsables du secteur à augmenter la fabrication de munitions et d'obus destinés à être utilisés en Ukraine.

Ces investissements en hausse ont un coût: environ un tiers du budget fédéral 2023 est destiné aux dépenses militaires et sécuritaires, selon des chiffres officiels.