Guerre en Ukraine: qui sont les Magyar Birds, qui font trembler les soldats russes ?

Comme l'expliquent nos confrères du Nieuwsblad, ces drones peuvent faire de sérieux ravages. Ils sont capables de lâcher des grenades. Sur des vidéos, on peut voir des drones lâcher une bombe sur un toit de bâtiment, et quelques poignées de secondes plus tard, en lâcher une deuxième au sein du même bâtiment dans le but de tuer beaucoup de soldats russes. C'est comme ça que les Magyar Birds parviennent à éliminer 20 à 50 Russes chaque jour ! Les cibles de ces drones sont les chars, les dépôts d'armes, les bateaux ainsi que des soldats russes.

Et pourtant, ces drones n'appartiennent même pas à l'armée ukrainienne... Ils ont été conçus par un multimillionnaire ukrainien d'origine hongroise. Il s'agit de Robert Brovdi, 47 ans, dont le nom de code était "Magyar". Il avait rejoint l'armée ukrainienne au début du conflit avant de se rendre utile autrement. Il a alors créé ces drones, aussi maniables qu'insaisissables, pour en faire une vraie arme de guerre.

Ils sont pilotés par des avocats réputés, des sportifs de haut niveau, des hommes d'affaires et même par un musicien. Ces derniers se trouvent sur des motos ou dans des mini-bus à quelques kilomètres de leur cible.

Ces drones effectuent donc 1500 vols de reconnaissance par mois et effectuent environ 300 frappes.