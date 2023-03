La Belgique va livrer 150 camions Volvo et 80 blindés à roues Lynx à l'Ukraine

Il s'agit de 150 camions 6x6 Volvo N10 dans différentes versions (cargo, shelter, avec une grue auxiliaire Fassi et de dépannage manumat) et qui sont progressivement retirés du service au sein des unités des composantes Terre et médicales. 1.228 exemplaires avaient été achetés en avril 1986 pour 3,5 milliards de francs de l'époque (l'équivalent de 87,5 millions d'euros). Certains ont déjà été acheminés en Ukraine après révision.

À lire aussi

La livraison porte aussi sur 80 LMV ("Light Multirole Vehicle") ou Lynx. L'armée belge dispose de 437 de ces blindés - de grosses jeeps4x4 construites par l'entreprise italienne Iveco et en service depuis 2007 mais mal aimées par les militaires, en raison de nombreux défauts apparus au fil des ans sur certains engins.

Les LMV devraient être remplacés à partir de cette année par 322 véhicules blindés à roues de commandement et de liaison (des "Command and Liaison Vehicles", VLC) achetés en 2020 à l'entreprise américaine Oshkosh pour un montant de 134,7 millions d'euros.

Le gouvernement a donné son feu vert à ces livraisons le 27 janvier, a-t-on précisé de même source.

Les Pays-Bas ont promis mardi de livrer à l'Ukraine deux chasseurs de mines - mais pas avant 2025 -, des systèmes de détection de drones et des engins de pontage de génie.

À Bruxelles, le ministère belge de la Défense a révélé l'existence d'une étude pour une éventuelle livraison d'un chasseur de mines tripartite (CMT) à l'Ukraine, mais ici aussi "pas à court terme", dans l'attente de la livraison des nouveaux navires. Le premier est en construction en France mais sa livraison à la Marine belge n'est prévue qu'en décembre 2024.