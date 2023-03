Depuis lors, les deux se rejettent la faute et la crainte d’une escalade grandit en Europe. D’un côté, la Russie souhaite repêcher le drone américain et accuse les USA d’avoir fait s’abîmer en mer Noire et qui prouve selon elle l’implication des États-Unis dans les opérations en Ukraine. Mercredi, le ministre russe de la Défense a affirmé mercredi lors d’un appel avec son homologue américain que le “renforcement” des opérations d’espionnage menées par les États-Unis était l’une des causes de l’incident.

Ce jeudi, les Américains ont diffusé une vidéo de l’accident. On y voit l’avion réaliser une manœuvre avant d’entrer en collision avec l’objet volant. Ce qui a obligé le drone à s’écraser dans l’océan. Les USA accusent les avions russes d’avoir volé “de manière imprudente, non respectueuse et non professionnelle” dans l’espace international aérien. Selon les États-Unis, le drone effectuait un vol de routine destiné à renforcer la défense et la sécurité de l’Europe.

La Russie a démenti ces explications et a déclaré que les avions n’étaient pas entrés en contact avec le drone et que celui-ci s’était écrasé à la suite d’une “manœuvre brusque”.