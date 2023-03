Après la Pologne, la Slovaquie livrera aussi des avions à l'Ukraine : "Ils seront détruits", réagit le Kremlin

"Au moins trois appareils seront utilisés pour fournir des pièces détachées", a précisé à la presse le chef de l'état-major général des forces armées slovaques, le général Daniel Zmeko.

Le chef du gouvernement a ajouté que son pays allait également livrer à Kiev le système de défense anti-aérienne Koub. Le transport des appareils "prendra quelques semaines", a déclaré, quant à lui, le ministre de la Défense Jaroslav Nad.

Réaction de Moscou

Les avions de chasse Mig-29 que la Pologne et la Slovaquie vont prochainement livrer à l'Ukraine seront "détruits", a affirmé vendredi le Kremlin, dénonçant une "implication de plus en plus grande" des pays de l'Otan dans le conflit avec Kiev.

"La livraison de ces équipements militaires, comme nous l'avons répété maintes fois, ne peut pas affecter l'issue" du conflit, a dit à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Bien entendu, ces équipements seront détruits", a-t-il ajouté.