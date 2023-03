Un officier ukrainien évincé par Kiev à cause d'une interview: "La réalité est bien pire"

Le lieutenant-colonel Kupol a été retiré du front après une interview dans laquelle il décrivait une situation difficile pour son unité et l’armée ukrainienne. Une décision qui suscite la colère de ses frères d’armes, et plus largement au sein de la société.