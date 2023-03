Priorité, invitation...: ce qu'il faut retenir des déclarations de Xi Jinping en Russie

"Une priorité"

Pékin continuera à faire des relations entre la Chine et la Russie "une priorité", a affirmé mardi Xi Jinping, estimant que les deux pays étaient "de grandes puissances voisines" et "des partenaires stratégiques". "Le Premier ministre Li Qiang continuera de donner la priorité au partenariat stratégique global entre la Chine et la Russie", a déclaré le président chinois