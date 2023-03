Guerre en Ukraine: Zelensky se rend sur le front, près de Bakhmout

L'armée russe a de son côté affirmé avoir "repoussé" une attaque de drones en Crimée annexée, quelques jours après une très rare visite du président russe Vladimir Poutine sur place.

"Région de Donetsk. Positions de première ligne des militaires ukrainiens en direction de Bakhmout", a annoncé Volodymyr Zelensky sur Telegram en publiant une vidéo de son déplacement mercredi dans les environs de cette ville, "presque encerclée" par les forces russes selon un responsable des séparatistes prorusses.

Sa visite près de Bakhmout, épicentre des combats face aux Russes, intervient quelques heures après le départ de Moscou du président chinois Xi Jinping, à l'issue d'un sommet avec Vladimir Poutine où ils ont affiché leur union face aux Occidentaux.

Volodymyr Zelensky effectuait ainsi sa deuxième visite dans la zone de Bakhmout, la première datant du 20 décembre, juste avant d'effectuer un déplacement historique aux Etats-Unis.

Sur les images, on le voit dans un hangar sans équipements de protection mais accompagné de gardes de corps lourdement armés remettre des décorations à des soldats en tenue de combat. "Je suis honoré de décorer les meilleurs de nos héros, de vous serrer la main et remercier pour la défense de notre Etat et de la souveraineté", leur a-t-il déclaré.

"Frappes criminelles"

Plus tôt mercredi, la Russie avait lancé 21 drones de combat de fabrication iranienne Shahed-136/131 contre l'Ukraine, une opération qui a commencé peu avant minuit, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne, assurant en avoir abattu 16.

Outre l'envoi de ces "drones meurtriers iraniens", les Russes ont tiré des missiles, il y a eu de "nombreux bombardements". "Tout cela, c'est juste la dernière nuit de terreur russe", a dénoncé M. Zelensky, condamnant des "frappes criminelles".

Sept personnes ont péri et neuf autres ont été blessées quand un lycée professionnel de Rjychtchiv, une localité à environ 80 kilomètres au sud de Kiev, a été touché dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'un raid de drones, selon Andriï Nebytov, le chef de la police de la région de Kiev.

Dans une autre frappe, au moins une personne a été tuée et ont été 32 blessées, dont trois enfants, selon les secours, lorsque "deux missiles russes" se sont abattus sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, d'après les autorités locales.

Volodymyr Zelensky a aussitôt accusé la Russie de "bombarder la ville avec une sauvagerie bestiale".

La Russie a pour sa part assuré avoir "repoussé" mercredi une attaque de drones sur Sébastopol, le port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire, dans le sud de la Crimée, quatre jours après une rare visite sur place de Vladimir Poutine.

"Les trois appareils ont été détruits", a assuré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Il n'y a eu aucune victime et "la situation est sous contrôle", a précisé le gouverneur local Mikhaïl Razvojaïev, installé par les Russes.

Depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine, la Crimée, annexée par Moscou en 2014, a plusieurs fois été la cible de drones de combat, sans que Kiev ne revendique les attaques.