Guerre en Ukraine: pas de "sécurité nucléaire" sans retrait de l'armée russe à la centrale de Zaporijjia, insiste Zelensky

"Sans le retrait immédiat des troupes et du personnel russes de (la centrale) et des territoires adjacents, toute initiative visant à restaurer la sûreté et la sécurité nucléaire est vouée à l'échec", a-t-il dit, selon la présidence ukrainienne. M. Grossi est, lui, attendu dans les prochains jours à la centrale de Zaporijjia pour sa deuxième visite sur place depuis le début de l'invasion russe.

