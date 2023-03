"Un nain avec un complexe de Napoléon" : deux élites russes taclent violemment Poutine lors d'un appel

Cet appel passé entre l’éminent producteur de musique russe Iosif Prigozhin (n’ayant aucun lien de parenté avec le leader de Wagner) et le milliardaire Farhad Akhmedov a provoqué une importante controverse en Russie. En effet dans l’enregistrement, on peut entendre que les deux hommes critiquent vivement le président russe Vladimir Poutine, et également le Kremlin.