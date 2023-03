Guerre en Ukraine: Sergueï Lechtchenko affirme que le pays ne contrôle plus qu'un tiers de Bakhmout

L'Ukraine ne contrôle plus qu'un tiers de la ville de Bakhmout, théâtre de combats violents et particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est, a affirmé jeudi un conseiller de la présidence ukrainienne, Sergueï Lechtchenko.