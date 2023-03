Un journaliste américain arrêté pour espionnage en Russie: "Il a été pris la main dans le sac", selon le Kremlin

La diplomatie russe a affirmé jeudi que le journaliste américain du Wall Street Journal arrêté en Russie pour "espionnage" avait été pris "la main dans le sac". "Le FSB a déjoué l'activité illégale du correspondant accrédité (...) du bureau moscovite du journal américain Wall Street Journal, le citoyen des États-Unis, Evan Gershkovich", a indiqué le service fédéral de sécurité russe dans un communiqué cité par les agences russes. Il est "soupçonné d'espionnage au profit des États-Unis" et de collecter des informations "sur une entreprise du complexe militaro-industriel" russe.

"Ce que faisait le collaborateur de la publication américaine Wall Street Journal à Ekaterinbourg n'avait aucun rapport avec le journalisme", a estimé sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, ajoutant que le reporter n'était "pas le premier occidental célèbre à être pris la main dans le sac". L'arrestation a eu lieu dans un contexte de tensions entre Moscou et Washington sur fond de conflit en Ukraine.

Le Wall Street Journal réfute les accusations

Le quotidien américain Wall Street Journal a "réfuté avec véhémence" jeudi les accusations d'espionnage portées par Moscou contre son journaliste Evan Gershkovich, arrêté en Russie.

"Le Wall Street Journal réfute avec véhémence les allégations du FSB et demande la libération immédiate d'Evan Gershkovich, un journaliste fiable et consciencieux", a déclaré le journal dans un communiqué. "Le Wall Street Journal est profondément préoccupé pour la sécurité. Nous sommes solidaires d'Evin et de sa famille".

Avant de rejoindre le quotidien américain en 2022, Evan Gershkovich était un correspondant de l'AFP à Moscou et avant cela du journal en langue anglaise, Moscow Times. Parfaitement russophone, le journaliste de 31 ans est d'origine russe et ses parents sont installés aux États-Unis.