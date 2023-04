La Finlande entre dans l’Otan sans animosité à l’égard de la Russie

La Finlande perdit une partie de son territoire, se résolut à la neutralité avec Moscou, mais en tira la leçon qu’elle devait créer une véritable culture de la défense dans sa population : une armée de conscrits, de patriotes, prêts à défendre le pays en cas d’invasion. Des milliers de gardes-frontières furent déployées sur les 1 300 km de frontière qu’elle partage avec la Russie. Et la Finlande ne fut pas attirée par les sirènes pacifiques de la chute du mur de Berlin. Alors qu’ailleurs on désarmait, elle investit massivement dans ses forces armées.

Les atouts de l’armée finlandaise

Aujourd’hui, elle dispose d’atouts majeurs dans sa défense : une artillerie d’environ 1 500 pièces, des chars Leopard 2, une habitude à opérer dans des conditions d’hiver extrême, une force aérienne bientôt dotée de soixante-quatre F-35 américains, la capacité de mobiliser 280 000 militaires en temps de guerre (pour une population de 5,5 millions seulement), une culture de la sécurité nationale et de la cybersécurité au sein de ses dirigeants.

Telle est la Finlande qui est entrée mardi dans l’Otan. En devenant le 31e membre de l’Alliance atlantique, le pays nordique obtient la protection de l’article 5 du traité de Washington, selon lequel une attaque contre un membre “sera considérée comme une attaque contre tous les membres”. Elle n’abandonne pas sa vocation initiale de défense du territoire, mais met fin à une ère de non-alignement militaire et s’inscrit dans une défense collective, la raison d’être de l’Otan.

La cérémonie sur l'espanade de l'Otan. Le drapeau finlandais a été hissé. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Une cérémonie en musique

”La Finlande sera un allié fiable qui va renforcer la stabilité régionale”, a promis son président Sauli Niinistö précisant que son adhésion “ne vise personne en particulier”, une référence au président Poutine. “La Finlande est un pays nordique stable et prévisible qui cherche la résolution pacifique des conflits. Les principes et les valeurs qui sont importants pour la Finlande continueront à guider notre politique étrangère à l’avenir”.

À 15 h 50, sur l’esplanade du siège de l’Otan à Bruxelles, dans un ciel bleu, le drapeau finlandais a été hissé entre celui de l’Estonie et celui de la France. Les hymnes de la Finlande et de l’Otan, joués par la Musique royale des Guides belge, ont résonné, couvrant les cris de manifestants postés en dehors de l’enceinte. Une cérémonie similaire a eu lieu dans les deux commandements stratégiques de l’Alliance à Mons et à Norfolk (Virginie).

”La Finlande est plus en sécurité et l’Otan est plus forte avec la Finlande dans l’Otan”, a résumé de son côté Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, répétant le “message clair” de l’Alliance “que chaque pays peut choisir son chemin” et que personne ne peut s’y opposer.

Un message évidemment adressé à la Russie de Vladimir Poutine, qui considère que les élargissements successifs de l’Otan à sa frontière constituent une menace à sa sécurité nationale. “La Finlande n’est jamais devenue anti-Russie et nous n’avions aucune dispute” avec elle, a déploré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Son adhésion à l’Otan “ne pourra qu’affecter la nature de nos relations”, car l’Alliance “est une organisation inamicale, hostile à plus d’un titre envers la Russie”, a-t-il ajouté selon l’AFP.

Un soulagement pour les pays baltes

L’adhésion de la Finlande permet à l’Otan de sécuriser un peu mieux les trois pays baltes, qui craignent qu’un jour, les troupes russes s’avancent dans le corridor de Suwalki, qui relie la Biélorussie à l’enclave russe de Kaliningrad. Désormais, les pays baltes pourront, en cas d’attaque éventuelle, être secourus par le nord c’est-à-dire par la Finlande. “La Biélorussie est devenue de facto le district militaire de la Russie”, a déclaré à l’AFP le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur. Jouant sur la peur du nucléaire, le Kremlin a annoncé le prochain déploiement d’armes nucléaires tactiques dans ce pays.

Elargissement de l'Otan - La Finlande officiellement 31e membre de l'Otan (Infographie) ©BELGA