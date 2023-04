Poutine veut-il remplacer Wagner ? “La Russie cherche probablement à développer d’autres milices privées”

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les offensives de Wagner sont suivies et redoutées, les déclarations de Prigojine largement relayées par les médias du monde entier. Si cette milice suscite l’attention médiatique, il existerait au moins un autre groupe paramilitaire qui servirait les intérêts russes dans cette guerre.

Des soldats ukrainiens tirent un mortier sur des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le dimanche 26 mars 2023. (AP Photo/Libkos, File)

Selon les Britanniques, Moscou recrute

Selon les renseignements britanniques, la Russie voudrait “sponsoriser” et “développer” des sociétés militaires privées alternatives, capables de remplacer Wagner en Ukraine. Pourquoi ? Les querelles très médiatisées entre le ministère russe de la Défense et le groupe paramilitaire déplairaient fortement à Moscou. L’idée serait donc de développer des unités “indépendantes”, sur lesquelles les autorités russes maintiendraient un certain contrôle.

Ces groupes déployés en Ukraine seraient moins limités financièrement et plus efficaces que l’armée régulière. Les autorités russes pensent sans doute aussi que la perte de ces mercenaires volontairement engagés dans la guerre sera moins dommageable pour leur réputation, ajoutent les renseignements britanniques.

Défense britannique ©Défense britannique

Convoy, la nouvelle unité de mercenaires

Aucune autre milice indépendante russe connue n’approche actuellement la taille ou la puissance de combat de Wagner, mais un groupe est de plus en plus médiatisé, Convoy. Cette milice aurait été lancée par le Russe Sergueï Axionov, chef de la Crimée annexée depuis 2014. C’est en tout cas ce que dernier affirme. Le 16 mars 2022, il a déclaré être à l’origine de ce “bataillon de reconnaissance et d’assaut, composé exclusivement de volontaires. Des gars capables de tout ce qui est possible”.

Officiellement, l’entreprise Convoy existait avant le début de la guerre, mais le groupe armé semble relativement récent. La chaîne Telegram du même nom a été créée en novembre de l’année dernière. Un ancien membre a expliqué à Important Stories que Convoy était une force de combat de réserve. C’est-à-dire que les membres concluent deux contrats : un avec Convoy, l’autre avec le ministère de la Défense. Le deuxième permettant une garantie de paiement en cas de blessure ou de décès.

Mais Convoy ne semble pas pour autant à la merci de Moscou. D’abord parce que, dans sa querelle avec les autorités russes, Evguéni Prigojine a reçu le soutien du chef de la Crimée annexée. Comme le rappelle l’enquête d’IStories, Sergeï Axionov a envisagé d’appliquer la “peine capitale” pour les fonctionnaires russes qui refusaient d’approvisionner Wagner en munitions, avant d’être couvert d’éloges de Prigojine en retour.

Ensuite, parce que Konstantin Pikalov, surnommée Mazai, est à la tête de ces quelque 300 combattants indépendants. Dans une enquête menée conjointement par Bellingcat et Insider, on apprend que Mazai est un proche d’Evguéni Prigojine, qui aurait été actif en Centrafrique et à Madagascar aux côtés des hommes de Wagner. Selon cette enquête, il serait le seul à pouvoir discuter avec Prigojine “sans crainte et sur un pied d’égalité”.

S’il est compliqué d’anticiper la position que Convoy vis-à-vis de Moscou, il est clair que cette milice sert les intérêts russes. Elle serait en ce moment déployée dans le sud de l’Ukraine, près de Kherson.