La Russie craint-elle une contre-offensive ukrainienne de grande ampleur en Crimée ? Ces clichés semblent le prouver

L’un des éléments les plus notables sur les images partagées, provient de l’isthme de Perekop. Autour de cette bande de terre étroite de seulement 5 à 7km, de nombreuses tranchées fortifiées et autres stratagèmes défensifs ont été érigées et laissent penser que les forces russes s’attendent à d’âpres affrontements avec l’armée ukrainienne à cet endroit.

En effet, malgré des points de passages maritimes évidents, les capacités sur mer de Kiev ne représentent pas une menace directe pour la Russie. Vladimir Poutine a donc choisi de concentrer ses forces défensives sur l’unique voie terrestre possible.

Pour Nicolas Gosset, chercheur à l’institut royal de défense, dont les propos sont rapportés par la RTBF, ces tranchées démontrent deux choses : “D’une part, que la Russie évalue comme probable une contre-offensive ukrainienne en Crimée. Il y a une peur qui s’installe côté russe. Et ensuite, on constate que la Russie se prépare à une attaque massive et terrestre par le nord”, indique l’expert.

L’autre piste envisagée pourrait être la voie aérienne ou les offensives à longue distance. Volodymyr Zelensky insiste en effet auprès des États-Unis afin que des avions de combat ainsi que des missiles longue portée soient fournis à l’armée ukrainienne. Une demande qui n’a pas été entendue jusqu’à maintenant.